El CCUA estudia la seguridad del paciente en la asistencia sanitaria
Valora la Estrategia para la Seguridad del Paciente del sistema sanitario público andaluz aunque considera que no es suficientemente conocida entre la ciudadanía
FACUA.org
Andalucía-08/09/2010
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