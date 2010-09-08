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El CCUA estudia la seguridad del paciente en la asistencia sanitaria

Valora la Estrategia para la Seguridad del Paciente del sistema sanitario público andaluz aunque considera que no es suficientemente conocida entre la ciudadanía

FACUA.org
Andalucía-08/09/2010
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), advierte sobre la alta incidencia de los eventos adversos (EA) en salud –daños causados como consecuencia de problemas en la práctica, productos, procedimientos o sistemas, más que por la condición m

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