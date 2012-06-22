El CCUA reprueba que salud no dé participación a los ciudadanos en las políticas sanitarias
La escasez o inexistencia de convocatorias a los órganos de participación reglados impide la implicación de los consumidores en las políticas sanitarias, vulnerando un derecho reconocido en la Constitución y en la legislación andaluza.
FACUA.org
Andalucía-22/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA) exige que la Administración haga efectiva y real la participación en salud, ya no sólo en los órganos existentes, sino también potenciando la creación de escenarios participativos m&aacu