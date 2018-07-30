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¿El comercio 'online' es un tipo de compra sostenible y responsable con el planeta?

FACUA Sevilla te da algunas claves para que reflexiones sobre el impacto de esta forma de comprar tus productos.

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Sevilla-30/07/2018
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Las compras por internet son cada vez más frecuentes entre los usuarios. Con tan sólo un clic y sin salir de casa, los consumidores pueden acceder a todo un mundo de tiendas para consumir, traspasando las fronteras entre países y en sólo unos segundos.

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