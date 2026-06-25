Cancelado el concierto de Isabel Pantoja en el Icónica Sevilla Fest: los afectados tienen derecho a reclamar daños y perjuicios
La organizadora ha anunciado que devolverá el importe de las entradas de manera automática en los próximos días.
FACUA.org
Sevilla-25/06/2026
FACUA Sevilla informa a los afectados por la cancelación del concierto de Isabel Pantoja en el Icónica Santalucía Sevilla Fest que pueden reclamar no sólo el reembolso del dinero de las entradas, sino los daños y perjuicios que hayan podido sufrir deri