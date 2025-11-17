El Congreso aprueba la ampliación de las indemnizaciones que debe ofrecer Renfe en caso de retraso
Una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible recoge que la operadora pública deberá volver a entregar compensaciones en caso de demoras de 15 y 30 minutos.
FACUA.org
España-17/11/2025
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 14 exigir a Renfe que amplíe las indemnizaciones que debe ofrecer a los pasajeros en caso de retrasos.
Se trata de una medida que introdujo vía enmienda el Partido Popular en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible y que el Congre