El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Alimentaria que refuerza los sistemas de seguridad en los alimentos
Limita también la venta de alimentos y bebidas en la escuela.
FACUA.org
España-17/06/2011
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El Pleno Congreso ha aprobado de forma definitiva y por unanimidad la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tras ratificar las enmiendas del Senado a esta norma que impulsa hábitos alimenticios saludables entre la población y complementa el sistema español de coord