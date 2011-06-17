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El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Alimentaria que refuerza los sistemas de seguridad en los alimentos

Limita también la venta de alimentos y bebidas en la escuela.

FACUA.org
España-17/06/2011
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El Pleno Congreso ha aprobado de forma definitiva y por unanimidad la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tras ratificar las enmiendas del Senado a esta norma que impulsa hábitos alimenticios saludables entre la población y complementa el sistema español de coord

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