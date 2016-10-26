El Congreso encomienda al Gobierno que reclame el dinero no tributado por Apple desde 2003
La iniciativa, propuesta por el PSOE -que ha recogido también una enmienda de Unidos Podemos-, ha sido apoyada por estos grupos y por ERC. Ciudadanos se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra.
Europa Press
España-26/10/2016
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La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso ha encomendado al Gobierno que calcule los impuestos que la compañía estadounidense Apple haya podido dejar de tributar en España, así como que emprenda las acciones p