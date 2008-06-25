El Congreso insta al Gobierno a aprobar un plan de sustitución de bombillas incandescentes por las de bajo consumo
Mediante una proposición no de ley del Grupo Catalán que incorpora enmiendas de PSOE y PP.
FACUA.org
España-25/06/2008
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La Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Congreso aprobó hoy, por unanimidad, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán por la que insta al Gobierno a que apruebe un plan, antes de finalizar 2008, y de acuerdo con las comunidades aut&oac