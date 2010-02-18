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El Consejo de Consumidores y Usuarios analiza el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

Las reflexiones de las que parte para justificar la reforma legislativa sobre la situación de crisis, el modelo especulativo y el sobreendeudamiento de los consumidores no se ven reflejados en la parte sustantiva de la norma.

FACUA.org
España-18/02/2010
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El Consejo de Consumidores y Usuarios ha elaborado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

El CCU, integrado por once aso

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