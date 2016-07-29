El Constitucional declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas impuestas por Gallardón
El Alto Tribunal estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE y tumba las tasas aprobadas en 2012. FACUA critica el grave perjuicio causado por dicha medida a empresas y asociaciones.
FACUA.org / Europa Press
España-29/07/2016
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El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado fuentes jurídicas.