El Corte Inglés devuelve los 2.300 euros que cargó a un socio de FACUA Madrid por compras que no hizo
La asociación reclamó el reintegro del dinero cobrado tras un proceso lleno de irregularidades: ni la dirección de envío ni los teléfonos de contacto pertenecían tampoco al supuesto comprador.
FACUA.org
Madrid-12/05/2016
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El Corte Inglés admitió el error y reintegró el dinero en la cuenta del socio de FACUA Madrid. | Imagen: Europa Press.
FACUA Madrid ha conseguido que El Corte Inglés devuelva a uno de sus socios los 2.336,75 euros que en un principio le cobró por unas compras supuestamente realizadas a través de la página web que en realidad no había hecho. El afectado, Germán O.C