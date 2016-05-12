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El Corte Inglés devuelve los 2.300 euros que cargó a un socio de FACUA Madrid por compras que no hizo

La asociación reclamó el reintegro del dinero cobrado tras un proceso lleno de irregularidades: ni la dirección de envío ni los teléfonos de contacto pertenecían tampoco al supuesto comprador.

FACUA.org
Madrid-12/05/2016
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FACUA Madrid ha conseguido que El Corte Inglés devuelva a uno de sus socios los 2.336,75 euros que en un principio le cobró por unas compras supuestamente realizadas a través de la página web que en realidad no había hecho. El afectado, Germán O.C

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