El crowdfunding de FACUA supera los 50.000 euros de recaudación en sus primeros 15 días
La asociación ha recibido ya 1.247 donaciones de socios y simpatizantes en la campaña de recaudación que ha puesto en marcha ante el brutal recorte en las ayudas del Ministerio de Consumo para la lucha contra el fraude.
FACUA.org
España-14/01/2026
El crowdfunding de FACUA-Consumidores en Acción ha superado los 50.000 euros de recaudación en sus primeros 15 días.
Desde que inició la campaña el 30 de diciembre, la asociación ha recibido ya 1.247 donaciones de socios y simpatizantes. La iniciativa se ha puesto en marcha an