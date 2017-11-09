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El derecho humano al agua, a debate en Andalucía en unas jornadas celebradas en Cádiz

El vicepresidente primero de FACUA Andalucía, David Cifredo, participará el sábado. La presidenta de la federación, Olga Ruiz, intervendrá el domingo.

FACUA.org
Cádiz-09/11/2017
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El derecho humano a un suministro básico como es el agua será el motivo de debate en las Jornadas sobre el Derecho Humano al Agua. Debates y perspectivas en Andalucía que se celebrarán en el Palacio de Congresos de la ciudad de Cádiz los próximos

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