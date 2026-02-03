El Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía detiene en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte a Rubén Sánchez
El autor de las amenazas recriminó al secretario general de FACUA que hubiese interpuesto una querella por calumnias contra Quiles y le advirtió de que iba a buscarlo porque lo quiere "colgado de un árbol".
España-03/02/2026
El Equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional ha detenido en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte al secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, a quien a