El ex social media de la Policía lleva a los tribunales a Luis Pineda por difamación
A la demanda de Carlos Fernández Guerra se le sumarán otras dos en los próximos meses. La primera, de la social media de FACUA, Keka Sánchez. Su portavoz también volverá a llevar a juicio al jefe de Ausbanc.
FACUA.org
España-23/11/2016
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El ex responsable de redes sociales de la Policía Nacional, Carlos Fernández Guerra, ha presentado una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor contra Ausbanc, su propietario, Luis Pineda Salido, y su director de public