El fiscal del caso Movistar Fusión califica de "ilícita" y "desleal" la subida de tarifas
Dos sentencias emitidas por jueces de Andalucía y Madrid consideraron que incurrió en publicidad engañosa para captar a miles de clientes.
FACUA.org
España-10/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Telefónica terminó el año 2016 con el anuncio de una nueva subida de tarifas de Movistar Fusión, a pesar de las dos sentencias emitidas por jueces de Andalucía y Madrid que consideraron que incurrió en publicidad engañosa para captar a miles de cli