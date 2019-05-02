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El fondo buitre TTI Finance exigió a un usuario 8.700 euros de una deuda anulada por un juez 4 años antes

Ha dejado de requerirle el pago tras la actuación de FACUA Castilla-La Mancha. La cantidad correspondía a un crédito vinculado a la compra de unos muebles que nunca le entregaron porque la tienda quebró.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-02/05/2019
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Tras la actuación de FACUA Castilla-La Mancha, el fondo buitre TTI Finance ha dejado de reclamar a un usuario el pago de una supuesta deuda de 8.700 euros que había sido anulada por un juez en 2012.

En 2010, Raúl E.H. compró mobiliario en una de

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