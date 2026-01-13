Nuestras acciones

"Aprobada por DGT con geolocalizador" por 6 euros: el fraude de las balizas fake continúa ante la pasividad de Tráfico y Consumo

FACUA lamenta que la DGT siga sin alertar de la venta de balizas que simulan estar homologadas para su uso desde el 1 de enero. El Ministerio de Consumo aún no ha dado respuesta a su denuncia contra AliExpress, Amazon y Leroy Merlin por la venta de estos productos.

FACUA.org
España-13/01/2026

El fraude de las balizas fake continúa ante la pasividad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Consumo. FACUA-Consumidores en Acción sigue detectando la venta de balizas que simulan estar certificadas por la DGT mientras el organismo del Ministerio del Interior ha

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos