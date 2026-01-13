"Aprobada por DGT con geolocalizador" por 6 euros: el fraude de las balizas fake continúa ante la pasividad de Tráfico y Consumo
FACUA lamenta que la DGT siga sin alertar de la venta de balizas que simulan estar homologadas para su uso desde el 1 de enero. El Ministerio de Consumo aún no ha dado respuesta a su denuncia contra AliExpress, Amazon y Leroy Merlin por la venta de estos productos.
FACUA.org
España-13/01/2026
El fraude de las balizas fake continúa ante la pasividad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Consumo. FACUA-Consumidores en Acción sigue detectando la venta de balizas que simulan estar certificadas por la DGT mientras el organismo del Ministerio del Interior ha