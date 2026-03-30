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FACUA Córdoba denuncia el deterioro continuado del servicio Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba y reclama medidas urgentes

La asociación ha solicitado actuaciones inmediatas a Renfe para restablecer la puntualidad, mejorar la información a los usuarios y garantizar alternativas de transporte ante incidencias reiteradas.

FACUA.org
Córdoba-30/03/2026

FACUA Córdoba le ha trasladado formalmente a Renfe su preocupación ante el deterioro sostenido que viene registrando en los últimos meses el servicio ferroviario Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba, tras constatar la reiteración de cancelaciones, retrasos significativos y deficiencias en la informació

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