FACUA Córdoba denuncia el deterioro continuado del servicio Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba y reclama medidas urgentes
La asociación ha solicitado actuaciones inmediatas a Renfe para restablecer la puntualidad, mejorar la información a los usuarios y garantizar alternativas de transporte ante incidencias reiteradas.
FACUA.org
Córdoba-30/03/2026
Imagen: Patier | Renfe.
FACUA Córdoba le ha trasladado formalmente a Renfe su preocupación ante el deterioro sostenido que viene registrando en los últimos meses el servicio ferroviario Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba, tras constatar la reiteración de cancelaciones, retrasos significativos y deficiencias en la informació