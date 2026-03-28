A NOSOTROS NO NOS PAGA REPSOL | Episodio 111 de En Ocasiones Veo Fraudes
Una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para subir precios de los combustibles, te contamos todo sobre la nueva normativa de la UE para reducir residuos plásticos y te decimos qué puedes hacer si cierra una clínica estética a la que estabas acudiendo.
FACUA.org
España-28/03/2026
Este sábado 28 de marzo lanzamos el episodio 111 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
�– YouTube