Huelga del personal de tierra en 12 aeropuertos: estos son tus derechos si te ves afectado
Las movilizaciones han comenzado el 30 de marzo y afectan a Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia.
FACUA.org
España-30/03/2026
Imagen: Lorena Sopêna | Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados esta Semana Santa por la huelga del personal de tierra (handling) de Groundforce que tienen derecho a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta canc