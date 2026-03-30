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Huelga del personal de tierra en 12 aeropuertos: estos son tus derechos si te ves afectado

Las movilizaciones han comenzado el 30 de marzo y afectan a Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia.

FACUA.org
España-30/03/2026

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados esta Semana Santa por la huelga del personal de tierra (handling) de Groundforce que tienen derecho a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta canc

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