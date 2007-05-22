El gasto farmacéutico sube en abril un 7,92% respecto al año anterior y el gasto interanual se sitúa en el 7%
El menor crecimiento interanual corresponde a Cataluña, Melilla y País Vasco.
FACUA.org
España-22/05/2007
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El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, ha remitido hoy a las Comunidades Autónomas los datos correspondientes al gasto farmacéutico registrado durante el abril de 2007, que se ha alcanzado los 896,4 mill