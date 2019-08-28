El "gerente" de Magrudis afirma que todavía sigue retirando productos del mercado
Desde la Consejería de Salud se aseguró el 16 de agosto que la carne mechada La Mechá ya no estaba en las tiendas. El mismo día un adolescente compró el producto y acabó hospitalizado.
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Andalucía-28/08/2019
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José Antonio Marín Ponce, quien se presenta como "gerente" de Magrudis. | Imagen: Cuatro.
El que se presenta como «gerente» de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, ha afirmado este martes que la empresa sigue retirando productos del mercado. «Llevamos varios días recogiendo con varios vehículos», afirmó Mar&i