El Gobierno actualiza las normas del etiquetado y la publicidad de los alimentos
Deberá ser especificada la presencia de sustancias como el gluten, los crustáceos, el huevos, los cacahuetes o la lactosa.
FACUA.org
España-18/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos para «reforzar la seguridad de los consumidores», ya que muchos de los ingredientes cuya presencia será ahora obligatorio especifica