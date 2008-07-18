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El Gobierno actualiza las normas del etiquetado y la publicidad de los alimentos

Deberá ser especificada la presencia de sustancias como el gluten, los crustáceos, el huevos, los cacahuetes o la lactosa.

FACUA.org
España-18/07/2008
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos para «reforzar la seguridad de los consumidores», ya que muchos de los ingredientes cuya presencia será ahora obligatorio especifica

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