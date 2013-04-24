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El Gobierno admite que la edad de jubilación podría retrasarse más allá de los 67 años

También puede tener efectos sobre la 'indexación de las pensiones', que ahora se actualizan según la evolución del IPC.

FACUA.org
España-24/04/2013
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El Gobierno admite que el denominado factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, segú

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