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El Gobierno andaluz aprueba el VI Plan de Comercio pese al rechazo de las organizaciones sociales

FACUA Andalucía, CCOO y UGT, como parte del Consejo Andaluz de Comercio, mostraron su oposición por reducir el comercio a una visión únicamente empresarial. Al-Ándalus se abstuvo.

FACUA.org
Andalucía-22/11/2019
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El Consejo Andaluz de Comercio ha aprobado el VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022 pese al rechazo de pleno de FACUA Andalucía, CCOO y UGT y la abstención de Al-Andaluz, integrantes del organismo. El motivo de su oposición es que dic

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