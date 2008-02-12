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El Gobierno aprobará el viernes el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial

La vicepresidenta afirma que esta iniciativa pone a España "a la vanguardia europea" en materia de diálogo social.

FACUA.org
España-12/02/2008
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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó ayer que será en el Consejo de Ministros de este próximo viernes, 15 de febrero, cuando se de luz verde definitiva a la creación del Co

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