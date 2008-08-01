El Gobierno aprueba el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011
Prevé el ahorro de entre 5,8 y 6,4 millones de toneladas de petróleo, que supone 4.104 millones menos de gasto en esta energía.
FACUA.org
España-01/08/2008
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El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, elaborado por el Ministerio de Industria, tiene la luz verde del Consejo de Ministros. Prevé el ahorro de entre 5,8 y 6,4 millones de toneladas de petróleo, que supone 4.104 millones menos de gasto