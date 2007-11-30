El Gobierno asegura que los alimentos son más baratos de lo que correspondería a los consumidores por renta
Industria dice que las tiendas de alimentación y los supermercados no son los que están disparando la inflación.
FACUA.org
España-30/11/2007
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Ayer se publicó el último estudio sobre la evolución de los precios de los alimentos en España. En él el Ministerio de Industria rompe una lanza por las tiendas de alimentación y los supermercados y asegura que no son ellos los que están disparando