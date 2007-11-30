El Gobierno cree que la distribución no contribuye al alza de alimentos y actúa de forma "antiinflacionista"
Competencia investiga si las subidas de precios aplicadas por la industria están justificadas.
FACUA.org
España-30/11/2007
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El director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ignacio Cruz Roche, destacó ayer el comportamiento «antiinflacionista» de la distribución comercial ante el alza de las materias primas, mientras que la Comisión Na