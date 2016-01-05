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El Gobierno de EEUU demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones

El asistente del fiscal general ha indicado en un comunicado que las discusiones mantenidas con la empresa no han llevado a ningún acuerdo "aceptable".

FACUA.org / Europa Press
Internacional-05/01/2016
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Estados Unidos ha presentado este lunes una demanda contra el grupo automovilístico alemán Volkswagen por manipular casi 600.000 de sus vehículos diésel y por exceder las emisiones establecidas en los estándares de la Agencia de Protección Medioambiental

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