El Gobierno de EEUU demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones
El asistente del fiscal general ha indicado en un comunicado que las discusiones mantenidas con la empresa no han llevado a ningún acuerdo "aceptable".
FACUA.org / Europa Press
Internacional-05/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Estados Unidos ha presentado este lunes una demanda contra el grupo automovilístico alemán Volkswagen por manipular casi 600.000 de sus vehículos diésel y por exceder las emisiones establecidas en los estándares de la Agencia de Protección Medioambiental