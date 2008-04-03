El Gobierno dice que sigue con "mucha atención" la investigación de la CNC sobre el sector alimentario
El secretario general de Agricultura y Alimentación admite que el Observatorio de Precios del Ministerio "se puede haber quedado corto".
FACUA.org
España-03/04/2008
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El Gobierno afirmó hoy que está «muy atento» al desarrollo de la investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre la fijación de precios en determinados productos del ámbito agroalimentario, una actuación que el Ejecutivo