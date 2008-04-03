Más noticias

El Gobierno dice que sigue con "mucha atención" la investigación de la CNC sobre el sector alimentario

El secretario general de Agricultura y Alimentación admite que el Observatorio de Precios del Ministerio "se puede haber quedado corto".

FACUA.org
España-03/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Gobierno afirmó hoy que está «muy atento» al desarrollo de la investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre la fijación de precios en determinados productos del ámbito agroalimentario, una actuación que el Ejecutivo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos