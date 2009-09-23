El Gobierno establece las normas de identidad y pureza de colorantes y otros aditivos alimentarios
Se incorporan al ordenamiento jurídico español dos Directivas de la Comisión Europea sobre estos temas.
FACUA.org
España-23/09/2009
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El Gobierno aprobó el pasado viernes, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, dos Reales Decretos por los que se establecen las normas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en productos alimenticios, y las de los aditivos