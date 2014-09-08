Más noticiasSegún una resolución publicada hoy en el BOE por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El Gobierno mantiene el precio máximo de la bombona media de butano en su tope legal de 17,5 euros

El nuevo mecanismo contempla una frecuencia de revisión bimestral, que incluye un sistema similar al de la electricidad para generar un déficit de tarifa a partir de las cantidades que no se cubran por la vía de los ingresos.

Europa Press
España-08/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El precio máximo después de impuestos de la bombona media de butano se mantendrá en 17,5 euros, que es el tope legal fijado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según consta en una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos