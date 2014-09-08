El Gobierno mantiene el precio máximo de la bombona media de butano en su tope legal de 17,5 euros
El nuevo mecanismo contempla una frecuencia de revisión bimestral, que incluye un sistema similar al de la electricidad para generar un déficit de tarifa a partir de las cantidades que no se cubran por la vía de los ingresos.
Europa Press
España-08/09/2014
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Bombonas de butano. | Imagen: Josean Prado (CC BY-ND 2.0)
El precio máximo después de impuestos de la bombona media de butano se mantendrá en 17,5 euros, que es el tope legal fijado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según consta en una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial