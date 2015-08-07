El Gobierno no dará más plazo para recurrir un desahucio por cláusulas abusivas hasta que falle TJUE
Considera que el mes para casos ya iniciados es "ajustado".
Europa Press
España-07/08/2015
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Diferentes formaciones políticas consideran que el plazo de un mes era insuficiente. | Imagen: srgprcker (CC BY-NC 2.0)
El Gobierno no ampliará el plazo de un mes que dio a los deudores hipotecarios inmersos en un procedimiento de desahucio para oponerse al mismo alegando la existencia de cláusulas abusivas hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se