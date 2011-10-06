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El INC alerta sobre 59 productos no alimenticios más en septiembre

De ellos, 13 fueron detectados en frontera y rechazada su importación, 28 fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización, y 18 fueron retirados por el propio fabricante.

FACUA.org
España-06/10/2011
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El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha publicado en su web durante el mes de septiembre 59 productos no alimenticios, notificados a través de la red de alerta, porque pueden generar un riesgo grave a los consumidores.

De ellos, 13 fueron detectados en frontera y se rechazó

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