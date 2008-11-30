El investigador del CSIC Antonio Lafuente alerta del ansia por "patentar la naturaleza"
Denuncia que una de las vías más usadas por las corporaciones para "intoxicar" a la opinión pública sobre las bondades de sus productos es financiar instituciones que realizan estudios "interesados".
FACUA.org
España-30/11/2008
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¿Se puede patentar la ley de la gravedad?. ¿Y el segundo principio de la termodinámica? Para el investigador del CSIC Antonio Lafuente está claro que no, aunque alerta del ansia de las multinacionales por «apropiarse» de algunos elementos de la naturaleza para as&iacut