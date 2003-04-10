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El IV Congreso de FACUA reafirma su compromiso solidario en defensa de los consumidores latinoamericanos

La Federación advierte que no va a ser cómplice de una nueva colonización por parte de multinacionales europeas en América Latina y que los abusos van a tener una dura respuesta por su parte.

FACUA.org
América-10/04/2003
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En su IV Congreso, celebrado el 29 de marzo, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha reafirmado su compromiso solidario en la defensa de los intereses de los consumidores de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, e

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