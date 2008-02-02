El juez falla que los sellos de Fórum Filatélico valen 283 millones, una cifra cinco veces inferior a la de los gestores
La sentencia desestima todas las peticiones de los antiguos administradores de la filatelia, que no podrán recurrir.
FACUA.org
España-02/02/2008
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El titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senet, ha cifrado en 283 millones de euros el valor de los 123 millones de sellos de Fórum Filatélico, casi cinco veces menos de los 1.380 millones de la valoración ofrecida por los antiguos adm