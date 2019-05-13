El juicio por el caso Ausbanc y Manos Limpias comenzará en septiembre
Se prolongará a lo largo de diez sesiones, con fecha prevista de finalización el 11 de octubre siguiente.
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España-13/05/2019
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Imagen: Efe.
El juicio por la causa abierta a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) y Manos Limpias comenzará a partir del próximo 23 de septiembre y se prolongará a lo largo de diez sesiones, con fecha prevista de