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El juzgado de Navalcarnero archiva el Caso Funnydent al no ver estafa sino mala gestión empresarial

Se llegaron a presentar hasta 2.016 denuncias de afectados, que declararon un perjuicio económico cercano a las 10 millones de euros.

FACUA.org / Europa Press
España-22/02/2017
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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) que estaba llevando el Caso Funnydent ha decidido archivarlo. La magistrada ha llegado a la conclusión de que no

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