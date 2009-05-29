El líder consumerista Armando Flores presidirá la Defensoría del Consumidor del nuevo Gobierno de El Salvador
Deja la Dirección Ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor tras doce años al frente.
FACUA.org
América-29/05/2009
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El líder consumerista Armando Flores dejará la Dirección Ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) para presidir la Defensoría del Consumidor del nuevo Gobierno de El Salvador.
Tras doce años al frente del CDC, Flores se inc