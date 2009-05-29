Más noticias

El líder consumerista Armando Flores presidirá la Defensoría del Consumidor del nuevo Gobierno de El Salvador

Deja la Dirección Ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor tras doce años al frente.

FACUA.org
América-29/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El líder consumerista Armando Flores dejará la Dirección Ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) para presidir la Defensoría del Consumidor del nuevo Gobierno de El Salvador.

Tras doce años al frente del CDC, Flores se inc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos