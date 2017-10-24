El máximo anual en la tarifa eléctrica es fruto de un modelo que fomenta la especulación, denuncia FACUA
La asociación subraya que el precio máximo anual del suministro coincide con la llegada del nuevo bono social, que recorta los descuentos que había hasta ahora.
FACUA.org
España-24/10/2017
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