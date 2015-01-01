Más noticiasResolución sancionadora emitida por la Secretaría de Estado

El Ministerio de Hacienda impone 25 millones de euros de multa a la OID por actividades ilícitas de juego

Según el dictamen publicado el 27 de diciembre en el BOE, la Organización Impulsora de Discapacitados imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de internet.

FACUA.org / Agencias
España-01/01/2015
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El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha impuesto una sanción a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por importe de 25 millones de euros, tras ser considerada responsable de una infracción muy grave «al realizar actividades ilíci

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