El ministro de Consumo, Alberto Garzón, tendrá las competencias de protección de los consumidores y juego
El BOE publica los nombramientos de los ministros y la distribución de competencias.
FACUA.org
España-13/01/2020
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El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón. | Imagen: Efe.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes los nombramientos de los ministros del nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y la distribución de competencias.
El Ministerio de Consumo tendrá al frente al economista Alberto Garz&oac