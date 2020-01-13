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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, tendrá las competencias de protección de los consumidores y juego

El BOE publica los nombramientos de los ministros y la distribución de competencias.

FACUA.org
España-13/01/2020
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes los nombramientos de los ministros del nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y la distribución de competencias.

El Ministerio de Consumo tendrá al frente al economista Alberto Garz&oac

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