El movimiento vecinal de Badalona premia a FACUA por su labor en defensa de los derechos de los consumidores
Rubén Sánchez secretario general de la asociación, recogió el galardón el sábado 29 de noviembre durante la celebración de la gala Nit dels Reconeixements.
España-01/12/2025
La Federació d’Associació Veïnals de Badalona (FAVB) ha reconocido la labor de FACUA-Consumidores en Acción por su labor y trayectoria en defensa de los derechos de los consumidores.
