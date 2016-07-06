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El nuevo billete de 50 euros entrará en circulación el 4 de abril de 2017

Mantiene el diseño de la primera serie y muestra los mismos colores dominantes, aunque modificados ligeramente.

Europa Press
Europa-06/07/2016
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El nuevo billete de 50 euros correspondiente a la serie Europa entrará en circulación en los países de la zona euro el 4 de abril de 2017, según ha informado el Banco Central Europeo (BCE).

La introducción del nuevo billete forma parte del compromiso del

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