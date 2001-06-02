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El papel del sector público y privado en la protección del consumidor, eje de un curso celebrado en Cuba

Organizado por Asgeco y la Fundación Antonio Núñez Jiménez y patrocinado por la Dirección General de Consumo de Castilla-La Mancha, ha contado con la colaboración de FACUA.

FACUA.org
América-02/06/2001
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La Universidad de La Habana ha acogido entre los días 4 y 30 de mayo un nuevo curso de formación de posgrado bajo el título Las actuaciones del sector público y privado en la protección del consumidor.

El curso ha sido organizado por la Asociación

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