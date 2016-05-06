Más noticiasAnte la próxima extinción de las concesiones

El Parlamento de Aragón aprueba una resolución para la recuperación de la gestión de las hidroeléctricas

La Comisión de Economía de las Cortes insta al Gobierno a elaborar un primer plan de explotación directa para bajar el recibo de la luz y destinar parte de la energía a usos sociales.

FACUA.org
Aragón-06/05/2016
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La Comisión de Economía de las Cortes de Aragón ha aprobado una resolución que insta al Gobierno de esta comunidad autónoma a «presentar, de acuerdo con los municipios afectados, un primer plan de recuperación y explotación directa» para rec

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