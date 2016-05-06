El Parlamento de Aragón aprueba una resolución para la recuperación de la gestión de las hidroeléctricas
La Comisión de Economía de las Cortes insta al Gobierno a elaborar un primer plan de explotación directa para bajar el recibo de la luz y destinar parte de la energía a usos sociales.
FACUA.org
Aragón-06/05/2016
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Embalse de Mequinenza, en Zaragoza, explotado por Endesa. | Imagen: flickr.com/anselmpallas (CC BY-NC-ND 2.0).
La Comisión de Economía de las Cortes de Aragón ha aprobado una resolución que insta al Gobierno de esta comunidad autónoma a «presentar, de acuerdo con los municipios afectados, un primer plan de recuperación y explotación directa» para rec