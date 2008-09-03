El Parlamento europeo exige la prohibición de animales clonados destinados a la alimentación
La Eurocámara argumenta que la mortalidad de los animales clonados es mayor que los que se crían de manera tradicional.
FACUA.org
Europa-03/09/2008
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El Pleno del Parlamento Europeo (PE) pidió hoy que se prohíba en toda la Unión Europea clonar animales para la producción de alimentos, como carne o leche, y solicitó un veto a la importación de todos los productos procedentes de ejemplares obtenidos medi